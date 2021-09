Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETTreviso chiama, Venezia risponde: il campionato delle due squadre venete inizia nel modo migliore, con due show offensivi utili per battere Derthona e Cremona, e per approcciare il derby che si disputerà sabato al Palaverde. Non steccano nemmeno i campioni d'Italia della Virtus Bologna, che espugnando Trento senza Mannion e Udoh (e si blocca per infortunio l'altro azzurro Abass) replicano al successo di Milano nell'anticipo a Napoli....