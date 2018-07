Parte la stagione anche per Roma e Inter. Lazio: ritiro ad Auronzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ALTRI RADUNIÈ la settimana degli ultimi 6 raduni, in serie A. Oltre a Juve e Milan, oggi iniziano la stagione Roma, Inter e Napoli, chiuderà la Lazio, un mese e mezzo dopo il mancato ritorno in Champions league. A Castel dell'Ovo gli azzurri si ritrovano con Ancelotti, alle 8,30, per poi partire per Dimaro Folgarida, in Trentino, mentre a Castel Volturno sono iniziati i lavori di ammodernamento del centro sportivo. Presenti anche gli acquisti Simone Verdi e Fabian Ruiz, i portieri ex Udinese Meret e Karnezis e Inglese, arrivato dal...