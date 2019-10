Parte il campionato, compie 90 anni e li dimostra tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TOP 12Il campionato italiano di rugby che inizia domani compie 90 anni e li dimostra tutti, visti gli acciacchi. Mentre il gemello diverso del calcio, 90 anni di girone unico in serie A, scoppia di salute.Un altro paragone inclemente è con il Giappone, rivelazione della Coppa del mondo. Il budget di tutte le società protagoniste del Top 12 italiano non arriva a quello di un club della Top League nipponica. «I Kobe Steelers, campioni in carica dov'è c'è Wayne Smith (director of rugby, ndr) hanno un bilancio di 12 milioni di euro» spiega...