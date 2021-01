PARMA-LAZIO 0-2

Un tempo per prendere le misure al Parma, un tempo per affondare il colpo, chiudere la partita e portare a casa tre punti che danno continuità, rinsaldano le speranze per la rincorsa europea e, soprattutto, creano fiducia in vista del derby di venerdì sera. Con un gol di Luis Alberto e uno di Caicedo, la Lazio passa al Tardini senza rischi e senza patemi, al termine di una partita ordinata, ma fatta propria con una prova di grande solidità. Per il Parma, invece, è notte fonda e a niente sembra, per il momento, essere servito il ritorno di Roberto D'Aversa, l'eroe della risalita in paradiso che in settimana ha sostituito Liverani.

SERIE NERA

Risucchiata nelle sabbie mobili della zona retrocessione, paga il peggior momento di forma fra tutte le squadre del campionato: cinque sconfitte di fila, tre punti e tre gol fatti nelle ultime otto, troppo poco per poter sperare in un passo salvezza. La Lazio ha trovato una vittoria da squadra matura, senza strafare ha saputo approfittare al meglio delle sbavature degli avversari, capitalizzare le occasioni create e concedere poco o nulla al poco convinto tentativo dei padroni di casa di provare a rimettere la partita sui binari. La squadra di D'Aversa pareva essere scesa in campo con il giusto atteggiamento. E se n'è accorto anche Reina quando, a metà primo tempo, è stato chiamato in causa nell'unico, decisivo intervento della partita su un'inzuccata di Cornelius. La Lazio ha solo dovuto aspettare la ripresa per raccogliere i frutti. Quando il Parma ha perso un pallone a metà campo, Lazzari, uno dei migliori, è stato bravo ad andare fino in fondo e mettere in mezzo per Luis Alberto, perfetto nell'inserimento. Dopo qualche minuto, sempre Luis Alberto ha fallito il bis, ma il raddoppio è arrivato poco dopo grazie al duetto Immobile-Savic: assist per Caicedo che appoggia in porta e chiude la partita. D'Aversa ha provato a buttare dentro tutte le punte, ma al Parma è mancata la forza per trovare una reazione.

