Parisse: «Dovevamo avere palla prima, non quando la partita era ormai persa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un amareggiato Sergio Parisse, recordman di presenze nella storia del torneo con 66 , commenta così la sconfitta 33-20 dell'Italia in Scozia ai microfoni di DMax: «Abbiamo lasciato troppi palloni agli scozzesi. Dovevamo avere il possesso subito, non solo a 15' dal termine, quando la partita era già finita».Sulla stessa linea il ct Conor O'Shea: «Nel primo tempo abbiamo avuto poco possesso e, contro la Scozia non è un aspetto da sottovalutare. Ma, palla in mano nell'ultimo quarto, abbiamo dimostrato di poter essere pericolosi. Non...