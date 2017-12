PARIS TRIONFA A BORMIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCIIl digiuno è finito. In un colpo solo l'Italia dello sci trova il primo successo e il primo podio maschile della stagione grazie a Dominik Paris, che a distanza di cinque anni conquista la discesa libera di Bormio, una delle classiche della Coppa del Mondo, al rientro nel circuito dopo la parentesi della vicina Santa Caterina. Una prova con pochissime sbavature per il carabiniere della Val Ultimo, che non a caso non è mai sceso dal podio virtuale durante tutti i passaggi intermedi in una lotta sul filo dei centesimi con i big norvegesi...