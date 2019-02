Paris sesto e infuriato: «Così non è giusto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONDIALI DI SCIIl podio della discesa iridata è di valore assoluto, ma quella che doveva essere la gara regina dei Mondiali di Are verrà ricordata soprattutto per le polemiche. In particolare italiani e francesi hanno contestato la scelta di far disputare la gara nonostante le pessime condizioni meteo: già c'era stato l'abbassamento della partenza all'altezza del superG a causa del vento, poi è arrivata la nebbia con conseguente rinvio di un'ora, quindi ecco la nevicata. Nonostante la scarsa visibilità, gli sciatori sono stati fatti...