GLI AZZURRI

I due simboli dello sci azzurro al maschile dovranno aspettare un paio di giorni in più per il primo assalto alla medaglia iridata, visto che il meteo ha imposto lo spostamento a giovedì del superG. «Ne approfitterò per allenarmi, visto che in questa disciplina non sono ancora al top - dice Dominik Paris -. Sto però crescendo e punto ad aggiustare qualche piccola cosa, con l'obiettivo di salire sul podio». Il carabiniere della Val Ultimo arriva dal primo successo stagionale ottenuto venerdì scorso a Garmisch: «La fiducia non mi mai mancata, ma certamente ho ritrovato le sensazioni giuste, sono stato veloce e mi sono divertito - racconta Domme -. Come detto, in discesa sono avanti rispetto al superG, ma gli avversari sono fortissimi e bisognerà capire dove si potrà fare la differenza in pista». Già, la Vertigine, una novità per tutti a parte per gli azzurri, visto che qui nel 2019 si sono svolti i Campionati Italiani: «Me la devo riguardare, non ricordo nulla», risponde con uno sguardo sornione a chi gli chiede i segreti del tracciato, che ovviamente non ha nessuna intenzione di rivelare. Un Paris che nella prima parte di stagione ha fatto fatica: «Però sapevo che con lavoro e pazienza sarei ritornato quello di prima - afferma -. Un primo passo è stato il podio sfiorato a Bormio, a Garmisch tutti i tasselli sono andati a posto».

LA CRESCITA DI INNER

Anche Innerhofer è cresciuto a gennaio, con quattro piazzamenti consecutivi fra il quarto e il quinto posto: «Nessun rimpianto per i podi mancati, non avrebbero cambiato il mio palmares - dice quello che, dopo le tre medaglie ai Mondiali 2011, divenne Winnerhofer -. Sono ancora qui perché mi piace sciare, allenarmi 360 giorni all'anno e competere. Mi sono paragonato a Valentino Rossi: ci unisce la passione per il nostro sport, non vogliamo smettere e pazienza se qualcuno dice che non siamo più quelli di una volta. Mai sottovalutare i vecchi». La svolta nel nuovo anno ha motivazioni diverse rispetto a quelle di Paris: «Nel superG di Bormio sono uscito dai 30, mi era capitato solo un'altra volta in carriera. Due giorni dopo ho capito che c'era un grosso problema con i materiali. L'ho risolto e da gennaio le sensazioni sono state completamente diverse». Infine un giudizio sulla pista: «Due anni fa feci solo 5 porte e poi finii sulle reti, infortunandomi al ginocchio. Quindi la conosco poco, posso però dire che non mi piace molto. Però quando metto fuori i bastino dal cancelletto so sempre cosa fare».

B. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA