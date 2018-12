PARIS, DOPPIETTA DA SOGNO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCIUn centesimo è sufficiente per entrare nella storia dello sci italiano. Pochi centimetri di gloria per Dominik Paris, che a Bormio bissa nel superG il successo ottenuto il giorno precedente in discesa distanziando di un nulla Matthias Mayer grazie ad uno spettacolare tratto finale della Stelvio, nel quale ha recuperato i 033 che all'ultimo intermedio lo separavano dall'austriaco. «Tagliando il traguardo ho sentito un boato incredibile - sorride Domme -. Poi nel maxischermo ho visto il tempo in verde e ho capito. Vincere in casa, su una...