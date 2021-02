SCI

Zeno Colo resta ancora da solo, 71 anni dopo il successo di Aspen. Il pioniere dello sci azzurro continua ad essere l'unico italiano capace di conquistare il titolo iridato della discesa, essendo fallito l'attacco da parte di Dominik Paris, che ha chiuso quarto, lontano però quasi mezzo secondo dal podio. Una delusione forte, palpabile, perché sul carabiniere della Val d'Ultimo erano state riposte grandi speranze in casa Italia e lui stesso era convinto della possibilità di raggiungere l'obiettivo. Il fatto che sia sfumata anche la medaglia, rende la giornata in casa Italia molto amara, ben diversa da quella che si era preannunciata grazie anche allo spettacolo delle Frecce Tricolori. Domme si è giocato la gara commettendo un grave errore nella parte centrale, con conseguente brusca frenata per entrare nella porta successiva.

Paris in quel tratto ha perso un secondo e sei decimi dal vincitore Vincent Kriechmayr, mentre al traguardo il distacco sarà di soli 065. Da mangiarsi le mani, insomma. «Avevo tutto ben chiaro in mente, ma alla fine non sono riuscito a fare ciò che volevo - racconta Paris, visibilmente deluso -. Ho sbagliato nel punto dove non si doveva sbagliare, cioè all'entrata della traversa, nella quale sono arrivato troppo basso. Anche sulle curve ho fatto fatica e anche nei ripidi non sono andato come speravo. Dovevo rimanere più vicino ai primi lì e poi fare la differenza sotto, ma in una gara così per fare il risultato devi fare bene da cima a fondo».

PROBLEMA DI MARCIA

Sabato in prova l'azzurro aveva realizzato il miglior tempo, anche se aveva affermato di essere sceso con una marcia in meno: «In gara ho cambiato marcia, è vero, ma forse la quinta era troppo, bisognava andare in quarta», dice con amara ironia, prima di giudicare il piazzamento: «Non sempre si accoglie un quarto posto allo stesso modo. Se sai di avere sciato malissimo e non sei in forma, il risultato è una sorpresa positiva. Se consideriamo questa gara, ovviamente il discorso è diverso». Il successo è andato quindi a Kriechmayr, terzo sciatore della storia a vincere nella stessa edizione del Mondiale entrambi i titoli delle prove veloci; prima di lui c'erano riusciti solo due mostri sacri, Hermann Maier e Bode Miller. L'austriaco ha preceduto di un solo centesimo il tedesco Andreas Sander e di 018 lo svizzero Beat Feuz. Sesto a 090 Christof Innerhofer, autore di una bella prova nonostante la Vertigine non si addica particolarmente alle sue caratteristiche: «Ho fatto un'altra bella gara, anche se la neve non era quella più adatta a me - afferma Inner -. Meglio di così non potevo fare». Male Matteo Marsaglia, 24. a 239, mentre Florian Schieder cade procurandosi la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Bruno Tavosanis

