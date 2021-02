FANTAMERCATO

PARIGI Per prendere l'uomo da un miliardo di euro, che ha lasciato esangui le casse del Barcellona, serve un piano speciale. E il PSG, proprietà degli emiri del Qatar ma pur sempre alle prese con la crisi generale del calcio in tempi di pandemia, ha una strategia segreta per affiancare Messi a Neymar. France Football ne ipotizza il contenuto con l'aiuto di un economista specializzato nel mondo dello sport. Ma spiega che la società sta valutando attentamente i pro e i contro dell'eventuale operazione.

Ad illustrare il piano segreto per far vestire a Leo Messi, a 34 anni, la maglia del PSG - France Foot non rinuncia neppure alla suggestione di farla vestire in copertina alla Pulce grazie a un fotomontaggio - è stato chiamato Pierre Rondeau, consulente del gruppo L'Equipe-France Football, economista dello sport e specialista di finanze del calcio. È lui a parlare di un'operazione che ricorderebbe quella che portò un'altra star del pianeta calcio, David Beckham, a indossare per 5 mesi, nel 2013, la maglia del PSG. Tutto questo, spiega France Football, ammesso che la società sia convinta di sacrificare un'altra delle due star dell'attacco, non potendo pagare contemporaneamente i tre stipendi stellari di Mbappé, Neymar e Messi. Il più indicato a partire sarebbe il primo, con il brasiliano ormai vicino al rinnovo e molto legato a Messi.

Il piano finanziario prevede: risparmio di 23 milioni di stipendio con la cessione di Mbappé, quindi accordo come per Beckham, che accettò di non prendere uno stipendio ma il «pacchetto» della sua venuta fu coperto da una catena di fondazioni. Le quali hanno consentito qualche anno dopo alla proprietà qatariota del PSG di investire massicciamente nella squadra dell'inglese, l'Inter di Miami. Il piano B, prevederebbe invece uno stipendio minimo di 3.500 euro al mese a Messi, e un compenso reale assicurato da qualche marchio dell'emirato attraverso una costruzione finanziaria internazionale. Oppure? «Oppure - spiega l'economista Rondeau - si fa come fa Uber: Messi diventa indipendente e viene pagato da un'impresa qatariota».

