PARIBEFFA INTER NON PIÙ SOLA IN VETTA

FIRENZE L'Inter pareggia, aggancia la Juve in testa, ma a pochi secondi dalla fine era in vantaggio e Conte avrà molto da recriminare. Vlahovic, classe 2000, con un sinistro bellissimo ha regalato il pari ai viola e ha ancorato la panchina di Montella a Firenze. Dopo il pareggio col Parma e la sconfitta in Champions con il Barcellona, i nerazzurri hanno pareggiato ancora anche per una condotta rinunciataria della gara. Ribery in tribuna con vistoso tutore alla caviglia dopo l'operazione di pochi giorni fa, Franchi con quasi 40mila spettatori...