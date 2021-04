Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE BEmpoli-Chievo non si gioca, allo stadio Castellani c'è solo la squadra veronese, i toscani sono bloccati dall'Asl, per gli 11 giocatori positivi, avevano già richiesto il rinvio della gara di Cremona, l'arbitro Orsato aspetta i 45' e poi va a casa, non arriverà comunque lo 0-3 a tavolino, la gara si recupererà, come Lazio-Torino in serie A. A Ferrara, il Venezia prende gol al 43', di Federico Di Francesco, replica subito Ceccaroni,...