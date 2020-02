Questo Lione non fa paura. A 10 giorni dalla gara di andata degli ottavi di Champions, gli avversari della Juve non sono andati al di là di un pareggio interno (1-1) contro lo Strasburgo che conferma il momento difficile: soltanto 2 punti nelle ultime 4 gare di Ligue 1 per la formazione di Rudi Garcia, decima in classifica a -7 dalla zona Champions.

Ieri i rivali dei bianconeri raramente sono riusciti a mettere in difficoltà un avversario ben organizzato che ha avuto l'unica sbavatura al 21', in occasione della rete di Traoré che ha illuso il pubblico di casa, ammutolito sul finire della prima frazione dal pari di Zohi. A poco sono serviti gli ingressi nella ripresa di Dembelé e Terrier, ultimi cambi di Garcia che aveva dovuto operare la prima sostituzione già dopo 8' del 1° tempo per l'infortunio di Rafael. Al contrario, sono stati gli ospiti a rendersi più pericolosi, sfiorando il raddoppio in due circostanze coi pali colpiti da Lala e Lienard.

Restando alle rivali di Champions delle italiane, pareggio casalingo anche per il Valencia (atteso dopodomani a San Siro dall'Atalanta) che venerdì ha rimontato un doppio svantaggio contro l'Atletico Madrid, mentre il Barcellona (Napoli) ha sconfitto di misura il Getafe, restando nella scia del Real Madrid a meno di due settimane dal Clasico. Sempre in Spagna, da segnalare la grande prova di Suso col Siviglia: un gol e un assist per l'ex milanista, decisivi per evitare la sconfitta interna contro l'Espanyol (2-2 il risultato) e mantenere il 4° posto in coabitazione con l'Atletico.

BUNDESLIGA

In Germania il Bayern ritrova la vetta, grazie al netto successo a Colonia che gli consente di sopravanzare di un punto il Lipsia. Ottima la partenza della squadra di Flick, già in vantaggio di 3 gol dopo 12 minuti: Lewandowski, Coman e Gnabry piazzano l'allungo decisivo, prima del bis di Gnabry a metà ripresa che precede la rete della bandiera dei padroni di casa, segnata da Uth. In Champions il Bayern affronterà il Chelsea che stasera ospita il Manchester United nel posticipo della 26ª giornata di Premier League, stradominata dal Liverpool che con la vittoria di sabato a Norwich è salito a +25 sul Manchester City (2°). Resta aperta la lotta per la zona Champions, coi Blues insidiati dal Tottenham che ieri si è imposto 3-2 in casa dell'Aston Villa (determinante la doppietta di Son, autore del bis al 94'), portandosi a -1 dal 4° posto. Vince anche l'Arsenal, tornato al successo in campionato dopo 4 pareggi di fila: firmato interamente nella ripresa da Aubameyang, Pepé, Özil e Lacazette, il 4-0 al Newcastle consente ai Gunners di agganciare il Burnley in 10ª posizione.

Carlo Repetto

