Pari del Cittadella, frenata Palermo

(v.z.) In serie B, le tre partite del pomeriggio finiscono pari. Il Cittadella piace come sempre, ad Ascoli, il Livorno ultimo in classifica ferma la capolista Palermo mentre lo Spezia rimonta a Perugia e quasi meriterebbe i tre punti. Il Citta è imbattuto dal 25 settembre, mantiene la miglior difesa del campionato, ed è una sorpresa, considerato il biennio cadetto precedente, con Venturato. Merito anche del portiere Alberto Paleari, che in avvio si oppone a Beretta. L'attaccante marchigiano viene trattenuto in area, l'arbitro Ghersini non...