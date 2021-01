MERCATO

MILANO Stretta finale in casa Milan sul futuro di Calhanoglu: all'inizio della prossima settimana è in programma un summit fra Massara, Maldini e l'agente del calciatore, Gordon Stipic. C'è ottimismo, anche se rimane ampia la distanza tra domanda e offerta: 3,5 milioni all'anno la proposta del Milan, 5 la richiesta della controparte. Se non ci fosse l'accordo, il Milan potrebbe puntare su Papu Gomez, il cui futuro, in realtà, in questo momento è complicato perché Atalanta non fa sconti e chiede 10 milioni, cifra che nessun club vuole offrire. Proposte a cifre più basse sono arrivate da Fiorentina e Torino, destinazioni che peraltro il giocatore non gradisce. C'è stato invece un sondaggio da parte della Juventus per un eventuale scambio con Bernardeschi.

Capitolo Zaccagni: il ragazzo è seguito da Milan, Roma e Napoli, con la società del presidente De Laurentiis che sembra aver fatto la mossa decisiva con un'offerta di 13 milioni e la possibilità di lasciare il calciatore al Verona fino al termine della stagione. A Liverpool invece si parla di un interessamento dei Reds per De Paul dell'Udinese, ma per giugno. La Juve cerca sempre la punta di scorta. Sul taccuino di Paratici sono rispuntati i nomi dell'ex bianconero Mandzukic e di Pellè. Non si sblocca, invece, la situazione di Milik, che alla Juve potrebbe andare in estate, rimanendo però fermo in questi mesi e quindi perdendo gli Europei: De Laurentiis per farlo partire continua a chiedere 15 milioni.

Infine Eriksen: il suo agente Martinus Schoots ha presentato un'istanza di arbitrato contro l'Inter presso il Collegio di Garanzia dello Sport, pare per ottenere il pagamento delle commissioni per il trasferimento dl danese. Intanto per il suo assistito non ci sono richieste: potrebbe rimanere all'Inter o tornare al Tottenham, in prestito per sei mesi.

