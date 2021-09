Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PARALIMPIADIDa Seul a Tokyo in trentatrè anni. Quando nel 1988 l'Italia paralimpica toccò il record di medaglie in Corea del Sud (ben 58), i tre moschettieri dell'handbike - che con l'oro nella staffetta nipponica di ieri hanno portato il 50.mo alloro - ancora non sapevano che avrebbero scritto la storia. Sotto la pioggia battente del Fuji International Speedway Luca Mazzone, Paolo Cecchetto e Diego Colombari non hanno fatto rimpiangere...