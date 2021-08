Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CERIMONIATOKYO Tutto pronto per il via alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, con la cerimonia d'apertura prevista oggi allo stadio Olimpico (ore 13 italiane) e le prime gare già in programma domani. Ci sarà anche la bandiera dell'Afghanistan a sventolare: «Un segno di solidarietà» nei confronti dei due atleti afghani Hossain Rasouli (lancio del disco) e Zakia Khudadadi (taekwondo), che non hanno potuto raggiungere il Giappone dopo la presa...