PAQUETÀ SI PRENDE IL MILAN

Tra la partenza di Higuain e l'arrivo di Piatek che verrà definito nelle prossime ore (ieri il polacco era in tribuna per squalifica, oggi la firma su un quinquennnale da 2 milioni l'anno), il Milan riprende la rotta verso la prossima Champions con una vittoria a Genova che si conferma città-portafortuna per il Diavolo, uscito dal Ferraris col bottino pieno anche 10 giorni fa in Coppa Italia. Dopo la doppietta alla Samp di Cutrone, a far felici i rossoneri sono le prodezze di Donnarumma e i gol di Borini e Suso che firmano lo 0-2 nell'ultimo...