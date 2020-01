MILANO Venerdì chiude il mercato, è tempo quindi di stringere i tempi e concludere le trattative che ogni club ha intavolato. In prima fila, e nonostante il ds Paratici avesse detto che non ci sarebbero stati movimenti, c'è la Juventus, che sta cercando di vedere con il Milan se sia possibile concludere lo scambio Bernardeschi (foto)-Paquetà. Il brasiliano sembra poter essere il trequartista che cerca Sarri, mentre l'ex della Viola è ritenuto particolarmente adatto ai nuovi schemi rossoneri ideati dal tecnico Pioli che punta sugli esterni. C'è ancora un ostacolo costituito da un conguaglio economico preteso dalla Juve, ma ci sono buone chance che il tutto vada a buon fine. Il Milan sta anche cedendo Suso, destinato a finire in prestito al Siviglia, dove il ds Monchi è un suo estimatore (lo voleva già portare alla Roma), mentre la Juventus ha sempre in piedi la trattativa con il Psg per un altro scambio quello fra De Ssciglio e Kurzawa.

È attivo anche il Napoli, il cui mercato non è chiuso: se parte Llorente (su di lui c'è ancora l'Inter, che ha proposto uno scambio di prestiti secchi con il giovanissimo Esposito) arriverà un attaccante, e lo stesso discorso vale per Ghoulam.

In uscita c'è Younes, per il quale la società ha un accordo sia con la Sampdoria che con il Genoa: la decisione spetterà al calciatore, che ha richieste anche dalla Bundesliga. Callejon e Mertens non si muoveranno, mentre alla Spal sono stati offerti 21 milioni per Petagna, prima scelta di Gattuso. Giuntoli avrebbe trovato l'accordo con il calciatore per un contratto di cinque anni a 1,8 milioni di euro, ma Petagna avrebbe chiarito al ds degli azzurri che vuole restare alla Spal fino a giugno, per tenere fede al patto salvezza fatto con i compagni a Ferrari. Per il Napoli l'alternativa è Piatek, per il quale si è riacceso l'interesse del Tottenham.

