MICHAEL JORDAN

TRA I PIÙ RICCHI

DEL MONDO

In testa c'è sempre Mr. Amazon Jeff Bezos seguito da Bill Gates e dal magnate dei beni di lusso Bernard Arnault, ma tra le persone più ricche del mondo c'è anche Michael Jordan (foto), il più forte (e celebrato) giocatore di basket di tutti i tempi. Per la precisione l'ex superstar dei Chicago Bulls e attuale proprietario dei Charlotte Hornets è al numero 1001 in virtù di un patrimonio personale del valore di 2,1 miliardi di dollari. Solo nell'ultimo anno il suo reddito è aumentato di 300 milioni.

CALCIO

BUNDESLIGA,

VINCE L'AUGSBURG

Importante vittoria esterna per 1-0 dell'Augsburg contro il Mainz nella sfida salvezza nella 31esima giornata di Bundesliga. A decidere il match il gol realizzato da Niederlechner al primo minuto di gioco.

BASEBALL

MAJOR LEAGUE,

ACQUE AGITATE

Acque sempre più agitate per la ripartenza della Mlb, la Major League Baseball. I giocatori del North American Baseball Championship hanno respinto l'ultima proposta di stipendio della Lega mentre la stagione non è ancora iniziata a causa coronavirus.

TENNIS

CAMPIONATI ITALIANI

A TODI DAL 20 AL 28 GIUGNO

La Federazione Italiana Tennis ha deciso di far rinascere dopo 16 anni i Campionati Italiani Assoluti. Il torneo è in calendario dal 20 al 28 giugno sui campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971. Tabellone maschile da 32 giocatori e tabellone femminile da 16 giocatrici.

AUTOMOBILISMO

L'ITALIANO MARCIELLO VINCE

LA 24 ORE LE MANS VIRTUAL

L'italiano Raffaele Marciello sulla Rebellion Williams Esport numero 1, in equipaggio con Nikodem Wisniewski, Kuba Brzezinski e Louis Deletraz ha vinto la prima edizione della 24 Ore di Le Mans Virtual. La gara reale è stata spostata al 19-20 settembre 2020 causa coronavirus.

