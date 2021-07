Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCELTATOKYO E alla fine Paola Egonu sarà portabandiera alle Olimpiadi. Non dell'Italia, ma del Cio. Non per rappresentare lo squadrone azzurro, ma tutti gli atleti del mondo. La stella della pallavolo nazionale viene incoronata così, una volta di più, icona globale. Il Comitato olimpico internazionale ha scelto lei per far sfilare il vessillo a cinque cerchi durante la cerimonia d'apertura di Tokyo 2020, in programma dopodomani allo...