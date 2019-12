Panziera, pass per Tokyo La Pellegrini domina i 200

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA (p.m.) Una poltrona per due o due poltrone per uno? Le gare da fare alle Olimpiadi sono già due per Gregorio Paltrinieri che ieri a Riccione, ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto, s'è preso il pass per i 1500 in vasca, nuotandoli veloce come non aveva mai fatto a dicembre: 14:42.66 per il metronomo Greg che nuota ogni cinquanta sotto i 30 secondi e ogni 100 sotto il minuto. Alla qualificazione nella 10 chilometri di fondo aveva provveduto ai mondiali sudcoreani l'estate scorsa. S'è presa già il viaggio olimpico Margherita...