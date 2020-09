VOLLEY

L'Imoco Conegliano inaugura il nuovo campionato come ha interrotto il vecchio sei mesi e mezzo fa, ovvero con una vittoria al Palaverde, dove gli spettatori sono circa 200 non essendoci stato il tempo tecnico necessario per accogliere le 700 persone concesse dall'ordinanza regionale di sabato. I pochi presenti hanno visto le pantere in difficoltà nel primo set anche per le assenze di due fuoriclasse come Hill, che rientrerà dagli Usa solo a fine mese, e Folie reduce da un intervento programmato al ginocchio. Casalmaggiore ne approfitta e passa in vantaggio, ma dalla ripresa in campo in poi è un'altra partita, con le campionesse del mondo che tengono le lombarde a debita distanza e portano a casa i primi tre punti della regular season dopo la vittoria della Supercoppa. Top scorer la solita Egonu con 25 punti, si è messa subito in luce la giovane centrale Fahr, che dopo un avvio incerto si è guadagnata la palma di Mvp.

La A1 era iniziata sabato con un doppio anticipo che ha riservato la vittoria corsara di Chieri a Perugia e quella interna di Monza su Busto Arsizio in uno dei big match del primo turno, che ha visto riposare Novara.

In un weekend all'insegna dello spezzatino, con solo due partite iniziate alla stessa ora dello stesso giorno, l'equilibrio si è visto solo a Bergamo, dove Scandicci si è imposta al tie-break. Per il resto pochi problemi per Cuneo, che ha espugnato il campo di Firenze, e per la matricola Trento che ha sudato solo nel secondo set contro Brescia.

Cinque le squadre in testa a punteggio pieno in attesa del prossimo turno che domenica regalerà già il superclassico Busto Conegliano.

COPPA ITALIA MASCHILE

Nella seconda giornata degli ottavi della coppa nazionale di Superlega, Monza ha espugnato il campo di Verona al tie-break dopo avere vinto il primo set e resistito al tentativo di rimonta della Nbv, mentre nell'altra partita del girone A Milano è tornata con tre punti da Vibo Valentia mantenendo la vetta. Nel girone B, Padova ha fatto valere il fattore campo contro Piacenza mentre Ravenna ha vinto senza problemi, se non nel secondo set, a Cisterna.

