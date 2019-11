PANTERE, PRIMO RUGGITO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYSe il buongiorno si vede dal mattino, sarà una stagione ricchissima di gioie per l'Imoco. La prima tangibile è arrivata ieri sera a Milano con la terza Supercoppa nella storia del club trevigiano, ottenuta grazie a una vittoria netta (3-0) sulle campionesse d'Europa di Novara. Per l'Imoco, trascinata dalla Mvp Paola Egonu, è il settimo trofeo vinto in otto anni di vita. Sotto gli occhi del ct Davide Mazzanti, presente in tribuna, le due squadre schierano le migliori formazioni possibili, con Di Iulio che come ampiamente previsto...