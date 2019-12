Pantere al Mondiale: questa notte l'esordio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEY FEMMINILEIeri Imoco Conegliano e Igor Novara non hanno giocato le partite del nono turno di campionato contro Perugia e Chieri (entrambe posticipate al 12 dicembre) per un motivo più che valido: le campionesse d'Italia e quelle d'Europa rappresentano l'Italia al Mondiale per Club che sta per iniziare a Shaoxing (Cina orientale).Il match d'esordio tra Imoco ed Eczacibasi Istanbul si giocherà alle 10 di domani martedì, che per via delle sette ore di fuso orario significano le 3 della notte tra oggi lunedì e domani martedì in Italia,...