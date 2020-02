VOLLEY

BUSTO ARSIZIO L'Imoco campione del mondo rispetta il pronostico e accede alla quarta finale di Coppa Italia consecutiva dopo quella vinta a Firenze nel 2017 e le due perse a Bologna (2018) e Verona dodici mesi fa. E oggi alle 18 (Rai Sport) si gioca il trofeo contro le padrone di casa di Busto Arsizio che ieri sera hanno liquidato Monza 3-0.

Nella prima semifinale delle Final Four le pantere non hanno avuto grossi problemi a eliminare la Savino Del Bene Scandicci, squadra che comunque sta trovando il giusto passo in campionato. Top scorer della prima semifinale disputata al PalaYamamay è stata la solita Paola Egonu, punta di diamante di un'Imoco che si è dimostrata superiore alle avversarie soprattutto a muro e in attacco e che è riuscita a risparmiare energie in vista della finale, chiudendo la pratica con le toscane in poco meno di un'ora e mezza.

DOMINIO

Al momento di scendere in campo non si nota alcuna sorpresa particolare negli starting six. Nell'Imoco Raphaela Folie vince il ballottaggio con Ogbogu per il posto al centro accanto a De Kruijf. Formazione confermata per Luca Cristofani, che cammin facendo preferirà Kakolewska alla titolare Lubian al centro. L'avvio di partita sorride alle pantere: Wolosz fa ace all'ex compagna Bricio, Sylla infila due punti in pochi minuti, il muro gialloblù è invalicabile e Cristofani chiama time out. Scandicci trova i primi punti aiutata dal servizio di Bricio, e anche qualche sicurezza in più, ma il dominio gialloblù prosegue come testimonia il 17-5 per le pantere trevigiane. Cristofani cambia la diagonale salvo cambiare idea poco dopo. Le diagonali di Egonu e Sylla non trovano opposizione nella metà campo di Scandicci, e se poi ci si mette pure Hill a inventarsi difese ai limiti dell'impossibile per la Savino è notte fonda.

All'attacco di Conegliano riesce tutto, Cristofani gioca la carta Kakolewska ma il primo set è già da tempo in archivio. Hill piazza l'attacco che vale 14 setball. Prima della chiusura di De Kruijf, Stysiak mostra di avere un servizio capace di fare male.

TESORETTO

Terminato il primo set, mai in discussione, la partita riprende con la diagonale strettissima di Hill e la fast di De Kruijf, che fanno capire subito a Scandicci che l'Imoco non molla un centimetro. Gli attacchi delle pantere sono più prevedibili e meno precisi del set precedente e le toscane prendono coraggio, almeno finché Hill non mena due fendenti e De Kruijf firma il primo tempo. Si va così sul 15-11, un tesoretto di quattro punti che le iridate sono brave a gestire, aiutate da una certa fallosità delle toscane. L'Imoco si porta 2-0 al secondo di sei setball. Scandicci avanti in avvio di terzo set, complici pantere meno brillanti che soffrono Kakolewska al centro. L'ace di Bricio e la murata su Egonu suggeriscono a Santarelli di fermare il gioco sul 17-18. Decisione saggia perché al rientro è sarabanda Imoco. Scandicci tenta il tutto per tutto. Sul 23 pari Sylla prima conquista il matchball e poi lo trasforma murando Stysiak.

Luca Anzanello

