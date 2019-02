PANTERE AFFAMATE «SAREMO AL TOP»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYCONEGLIANO Riportare la Coppa Italia a nordest dopo un anno di assenza. È l'obiettivo con il quale ieri venerdì le pantere dell'Imoco Conegliano sono partite in pullman alla volta di Verona, dove oggi sabato alle 20.30 affronteranno la Savino Del Bene Scandicci nella seconda semifinale delle Final Four che si apriranno alle 18 con Novara Busto Arsizio. Le detentrici della coccarda tricolore sono le piemontesi, tra le quali milita il talento di Cittadella Paola Egonu, per la quale in primavera si aprirà un'asta di mercato. Il presente...