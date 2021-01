PANCHINE

TORINO L'avventura in granata di Marco Giampaolo è arrivata ai titoli di coda, il presidente Cairo avrebbe deciso per un nuovo ribaltone in panchina, anche se manca l'ufficialità. Il prescelto per cercare di cambiare corso alla stagione sarebbe Davide Nicola, che tuttavia, deve risolvere ancora il contratto che, fino al 30 giugno, lo lega ancora al Genoa.

Il Torino cerca di voltare pagina. Troppo pochi i 13 punti conquistati in 18 giornate, troppo deludente lo 0-0 di ieri contro uno Spezia in 10 per quasi tutta la partita, troppo umiliante essere arrivati alla fine del girone di andata con zero vittorie in casa.

Così, il patron cambierà ancora puntando su Nicola, chiamato a salvare il Toro dopo avere contribuito a portarlo in serie A da calciatore nel 2006. L'ultimo ostacolo tra l'allenatore e il club è la rescissione del contratto che ancora lo lega al Genoa, la squadra che ha guidato fino allo scorso agosto, ma sembra davvero una formalità.

L'incontro con la dirigenza rossoblu è previsto in mattinata, e salvo sorprese clamorose nel pomeriggio al Filadelfia ci sarà Nicola a guidare l'allenamento di Belotti e compagni, con l'obiettivo di raddrizzare una barca che sta affondando.

RISALITA

La situazione di classifica è delicatissima ma tutt'altro che compromessa, visto che ci sono otto squadre in otto punti. E il nuovo tecnico, in passato, ha dimostrato di saper centrare il traguardo: ci è riuscito in Calabria nel 2016/2017, arrivando alla salvezza nonostante un'andata chiusa con 9 punti, e si è ripetuto nel campionato scorso con il Genoa, ereditato all'ultimo posto e portato alla permanenza in serie A. Ora prenderebbe un Toro terzultimo che ha vinto soltanto due volte, con la seconda peggior difesa del torneo e con Belotti che non segna da sei gare di fila. Dovrà riuscire dove Giampaolo ha fallito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA