Panchina d'oro ad Allegri, Inzaghi battuto da Stroppa

IL PREMIOLa panchina d'oro è per Massimiliano Allegri, votato da 19 colleghi, ma il vincitore morale è Gasperini, miracoloso con l'Atalanta, nella scorsa stagione e ancor più in questa, gratificato di 11 preferenze. «Io ho scritto il suo nome - spiega Eusebio Di Francesco, 0 voti nonostante la bella avventura europea con il Sassuolo -, avrebbe meritato il riconoscimento». Terzo Sarri, con 7 voti. Se si considera anche l'Europa, il premio ad Allegri è sacrosanto, considerata la finale raggiunta per la seconda stagione su 3, in Champions,...