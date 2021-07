Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COLLOQUIOLa lunga marcia di Abdon Pamich si calcola, secondo gli statistici di prima dell'algoritmo, in 11.860 chilometri in gara più, misurati a spanne, altri dieci volte tanti per gli allenamenti. Più quelli di dopo: perché Pamich, classe 1933, ancora marcia di prima mattina: «Fino all'anno scorso facevo anche 12 o 13 chilometri al giorno, adesso 7 o 8». Lo fa a Roma, dove vive, «su una pistina che è di 110 metri in salita». Ci...