Paltrinieri sesto in mare: pass per i Giochi

MONDIALI DI NUOTOYEOSU (COREA DEL SUD) Dal mare della Corea del Sud Gregorio Paltrinieri è arrivato fino a Tokyo. Grazie al sesto posto di nella gara dei 10 km del fondo, la specialità con cui ha deciso di doppiare gli impegni in vasca, l'olimpionico dei 1500 sl ha ottenuto la carta olimpica per il Giappone, così come l'altro azzurro Mario Sanzullo, ieri nono e presente nelle vesti anche di vicecampione uscente della 5 km.A Yesou il nuoto di fondo sembra entrare in una nuova dimensione. Si sta trasformando nel prolungamento del nuoto in...