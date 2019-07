PALTRINIERI IN FONDO C'È L'ARGENTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOTOGWANGJU «Me la gioco con tutti ma non vinco mai. Non sono fra i più forti». Lo dice uscendo dal mar Giallo, mosso ieri mattina, Gregorio Paltrinieri: ha il costume bifronte, davanti nero, dietro giallo fluo e bifronte è l'umore. Pure se va a prendersi una per lui inedita medaglia mondiale nel nuoto: finito il gioco del cielò-manca, le ha di tutti i tipi. È l'argento della staffetta. Gli sono compagni, nell'ordine di partenza, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza. Pensavano all'oro, al dire il vero; come tutti e...