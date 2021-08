Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Uscito deluso e spossato dalla fatica dei 1500, in maniera anche sorprendente Gregorio Paltrinieri, ex re delle acque chiuse e libere prima di beccarsi la maledetta mononucleosi, aveva dichiarato: «Sono qui e non mi tiro indietro: faccio anche la 10 chilometri in mare». Applausi alla coerenza e al coraggio, la speranza di chi gli vuole bene, cioè tutti gli sportivi italiani, è che stasera, anzi stanotte per noi, il responso delle acque...