Pallone d'oro senza sorprese: Modric batte CR7

LA CERIMONIAVent'anni dopo il secondo posto di Davor Suker, per la semifinale a Francia '98, arriva il primo Pallone d'oro per la Croazia, è di Luka Modric, il regista del Real Madrid vincitore della Champions league e vicecampione del mondo con gli adriatici, con 756 voti. Secondo Cristiano Ronaldo (476), che ha disertato la premiazione, come già per il premio Uefa della Champions, terzo Antoine Griezmann (414) dell'Atletico Madrid, che assomma Europa league e mondiale. La Francia iridata, dunque, non ha il Pallone d'oro, a differenza di 20...