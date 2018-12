CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALLAVOLOÈ tempo di riprendere la strada del successo. Dopo tre sconfitte consecutive, le ragazze del Cortina Express Belluno riabbracciano il pubblico del De Mas: proprio al palasport di via Gabelli (ore 19), il gruppo guidato da Dario Pavei affronterà le padovane dell'Eraclya Aduna. In altri termini, uno dei sestetti più forti e quotati del campionato femminile di B2. Non a caso, l'Aduna occupa la seconda piazza in graduatoria e ha perso solo 2 partite sulle 9 disputate: ma uno dei due passivi è maturato non più tardi di una settimana...