CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALLANUOTOIl primo passo nelle Final Six è fatto: la Lantech supera senza troppi affanni (8-4) lo scoglio Florentia ed approda alle semifinali scudetto. E oggi alle 15 (diretta tv su RaiSport) ci sarà la madre di tutte le partite, cioè lo scontro con l'Orizzonte Catania; per due anni consecutivi è stata la finale per il titolo, questa volta le due superpotenze della pallanuoto femminile sono costrette ad affrontarsi con un turno d'anticipo. La colpa è tutta padovana. Distratto dal sogno europeo, il setterosa di Stefano Posterivo ha perso...