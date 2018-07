CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALLANUOTOEUROPEI: FUORIIL SETTEROSA(v.zag.) Il setterosa esce ai quarti dell'Europeo di Barcellona. Vince l'Ungheria per 10-9, favorita, rimontando due volte. Le azzurre avanzano sul 4-2 per poi subire 4 reti in sequenza. Tabani spezza la serie negativa, Emmolo pareggia da fuori (6-6), sul finire del 3° quarto il controsorpasso è di Arianna Garibotti, seguito dal rigore parato da Gorlero. L'8-6 sempre di Garibotti illude l'Italia, ma a 2' dalla fine arriva il pari delle magiare. E a 29 dal termine la beduina di Keszthelyi, decisiva. Perché...