Palaexpo di Roma, bufera sul presidente performer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASODurante una performance aveva ingoiato delle banconote per poi evacuarle e restituirle al proprietario. Lui è Cesare Maria Pietroiusti, che il Campidoglio ha designato come nuovo presidente del Palaexpo di Roma. Gallerista e una laurea in Medicina, è esponente e sostenitore dell'arte relazionale con performance sperimentali. LE POLEMICHEUna nomina che ha già suscitato un mare di polemiche, soprattutto in casa Pd. «Sì, proprio così: mangia banconote e poi le rifà si indigna il vicesegretario laziale Enzo Foschi ora speriamo che...