HANDANOVIC 6Una parata in due tempi su una conclusione di Morata e la respinta sulla punizione di Dybala. Nient'altro. SKRINIAR 6Qualche imprecisione e non è da lui commettere questi errori. Si riprende con il passare dei minuti.DEVRIJ 6.5Rischia di lasciare le penne quando si distende per intercettare una conclusione avversaria.BASTONI 6.5Limita il raggio d'azione di Cuadrado. E anche Kulusevski con lui non ha vita facile.DARMIAN 6.5...