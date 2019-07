PAGA SEMPRE LA FERRARI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1La Ferrari si sente vittima di un altro scippo. Ma questa volta, visto il precedente del Canada, non presenterà reclamo contro la decisione dei commissari sportivi che hanno confermato la vittoria di Verstappen. Un riconoscimento meritato per il pilota della Red Bull in Austria, dove fra l'altro si era imposto anche lo scorso anno. Talento, coraggio e astuzia con un'ottima macchina fra le mani, l'olandese che ha ormai più di 90 Gp alle spalle e altri cinque successi, ha ottimizzato la sua esperienza contro un rivale, molto bravo,...