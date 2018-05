Padovane inarrestabili: è poker tricolore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALLANUOTOCon un capolavoro tattico di grande sostanza tecnica e una partita tutta cuore e determinazione, la Plebiscito Padova ha vinto a Firenze la finale della pallanuoto femminile, conquistando lo scudetto tricolore per il quarto anno consecutivo. Il setterosa allenato da Stefano Posterivo ha battuto a sorpresa l'Orizzonte Catania, squadra che aveva dominato la stagione regolare. Una campagna acquisti faraonica non è bastata alla società siciliana per interrompere il ciclo di successi padovani: nell'epilogo decisivo l'Orizzonte è stato...