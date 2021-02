VOLLEY

Undicesima di ritorno indigesta, ma senza conseguenze in classifica, per le due big di SuperLega. Reduci dalla finale di Coppa Italia, che ha visto il successo di Civitanova, e dal big match nel turno infrasettimanale, finito con la vittoria al tie break di Perugia, marchigiani e umbri si arrendono negli anticipi dell'ultima di una stagione regolare che si chiuderà con i recuperi di mercoledì. Vibo Valentia conferma quanto di buono fatto in stagione con un prestigioso successo casalingo al tie break su Civitanova, che cade sotto i colpi di Aboubakar (22 punti) e Rossard (20). Pesante 0-3 casalingo invece per Perugia, che tiene a riposo Leon, con Monza.

Per entrambe sconfitte appunto senza conseguenze e pensiero che ormai da qualche tempo è tutto ai play off. Nel derby veneto in diretta Rai Sport, bella vittoria al tie break per la Kioene in cui ha esordito il palleggiatore austriaco Tusch, ingaggiato dopo l'infortunio alla mano dell'hawaiano Shoji. Sotto 1-0 Padova rimonta e si porta avanti, ma non riesce a chiudere. Tutto rimandato al tie break, controllato facilmente dai bianconeri. Per Padova 27 di Stern, ma anche 18 punti di Bottolo, gli stessi dei veronesi Jensen e Jaeschke.

GRIGLIA PLAY OFF

In attesa degli ultimi recuperi, Ravenna-Milano e Monza-Verona, ha quasi preso forma la griglia degli inediti play off a undici. Perugia, Civitanova e Trento sono già alla seconda fase. Per il quarto e quinto posto, che valgono sempre la seconda fase, si sono Vibo e Piacenza, che vince 3-2 su Milano con 22 punti di Grozer, ma Monza può rientrare in gioco in un recupero dal peso specifico non indifferente. Dietro a questo gruppetto ci sono Modena, Milano, Verona e Ravenna, tutti ai play off con Padova, che ancora una volta riesce a chiudere in maniera positiva una stagione complicata e difficile. Resta fuori dai play off Cisterna, ultima della classe dopo la sconfitta a Modena, che vince con i 19 punti di Lavia e i 15 di Vettori. La stagione non è finita neanche per pontini che a fine marzo torneranno in campo per i play off del quinto posto.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA