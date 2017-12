Padova si inchina alla capolista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYLa prima di ritorno di SuperLega non porta grossi scossoni alla classifica. La capolista Perugia passa a Padova per 3-1, dopo che i padroni di casa (davanti a 4200 persone, tutto esaurito con incasso record per Padova di oltre 63.000 euro) si erano trovati avanti 1-0 e 21-18, andando a un passo dal 2-0. Poi la grande reazione degli umbri, trascinati da uno straordinario Podascanin ha girato la partita. Padova si è disunita e ha lasciato un'autostrada alla Sir, che ha vinto facilmente il terzo e quarto set, grazie anche al ritorno su...