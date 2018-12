Padova si arrende a Civitanova, Conegliano scivola al PalaVerde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYPrima giornata di ritorno di SuperLega sotto l'albero per un campionato che non si fermerà nemmeno a fine anno: l'ultima giornata del 2018 è infatti il programma domenica 30 dicembre. Le festività natalizie non distraggono la capolista. Perugia in trasferta a Latina non sbaglia e chiude in tre set con i pontini. Per gli umbri il punto di riferimento è Atanasijevic, che chiude con 18 punti tre ace e due muri) ben supportato da Leon (15 punti) e Lanza (11). Qualche patema in avvio, ma vittoria rotonda anche per Trento, che a Siena si...