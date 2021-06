Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SPAREGGIOSi ferma in maniera beffarda all'ultimo rigore la rincorsa del Padova alla serie B, a conclusione di una stagione incredibile in cui il salto di categoria sembrava il verdetto più scontato. Al Moccagatta di Alessandria, nella finale di ritorno dei play off di serie C, finisce a reti bianche esattamente come era capitato quattro giorni prima all'Euganeo, con la squadra di Mandorlini che si dimostra superiore all'avversario, ma che...