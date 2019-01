Padova sfiora l'impresa con Modena, Civitanova travolge Monza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYGiornate senza grossi scossoni in SuperLega, dove vincono tutte le prime. Perugia passa senza grossi patemi d'animo su Vibo Valentia (Atanasijevic 13, Leon 12) e mantiene la testa della classifica con un punto di vantaggio su Trento che gioca in scioltezza a Latina dove Russell chiude 19 punti e trascina i suoi a a ritrovare l'appuntamento con la vittoria. Gioca sul velluto anche la Lube che, pur senza Juantorena, regola in poco più di un'ora Monza, lontana parente di quella che era arrivata, tre giorni fa, a un passo da una clamorosa...