Padova sempre più solo, il Cittadella balla dietro

SERIE BNon è l'anno del Padova, sempre più ultimo. Con la Salernitana costruisce poco, tornano i dubbi sul gioco di Pierpaolo Bisoli, in teoria maestro di tattica, di attesa e ripartenza, di contenimento, dovrebbe essere il valore aggiunto, come esperienza, per centrare almeno i playout e invece fatica. Contro peraltro un altro difensivista, Gregucci, espulso nel finale, con la Salernitana, all'Euganeo. Il Cittadella ha perso il tremendismo esterno, a Cosenza si arrende a inizio ripresa, rischia di uscire in anticipo dalla lotta per il...