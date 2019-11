PADOVA IN CELTIC, GAVAZZI FRENA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYLa Fir apre il dossier Petrarca. Ed è un caso che già scotta. Il club padovano vuole giocare in Pro14, come annunciato nelle scorse settimane dal presidente Alessandro Banzato in una intervista al Gazzettino, e punta ad ottenere in tempi brevi il titolo sportivo delle Zebre, franchigia attualmente a gestione federale con sede a Parma. Banzato lo ha detto chiaramente al presidente della federugby Alfredo Gavazzi durante una cena alla quale ha partecipato anche il dg petrarchino Vittorio Munari. Sul tavolo di Gavazzi c'è ora una lettera...