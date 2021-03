VOLLEY

Verona continua la sua corsa playoff, mentre la Kioene Padova si ferma. Sono questi i verdetti che riguardano le venete impegnate nel turno preliminare dei playoff di SuperLega. Per Padova la sensazione rimane quella di aver perso un'occasione all'andata. Il match della Kioene Arena infatti è sempre sotto il controllo di Piacenza, anche se i ragazzi di Jacopo Cuttini hanno il merito di provarci anche quando si ritrovano sotto 2-0. La miglior Kioene infatti si vede nel terzo e nel quarto set, ma non basta per allungare la serie con Piacenza che festeggia e prepara così la sfida a Trento nei quarti.

RIVELAZIONE BOTTOLO

Nel bilancio stagionale dei bianconeri la voce senza dubbio più positiva riguarda Mattia Bottolo, schiacciatore classe 2000 che ha fatto vedere per tutto il campionato di essere più che pronto per la SuperLega e di sicuro interesse futuro: «Questa sera siamo partiti con il freno a mano tirato, avremo dovuto giocare tutta la gara come il quarto set. Piacenza ha fatto un'ottima partita mettendoci in difficoltà da subito e noi spesso siamo andati in affanno. Sono comunque soddisfatto di questa stagione, ora aspettiamo le gare per accedere alla Challenge Cup» il commento del giovane schiacciatore a fine gara. Bottolo è anche il top scorer padovano, con 16 punti, mentre dell'altra parte della rete ce ne sono 20 di Grozer.

A Verona invece Milano sembra in grado di chiudere i conti senza complicazioni. Con il prosieguo della gara invece esce la classe e l'esperienza di Kaziyski, che con 18 punti e quattro ace lancia la rimonta scaligera. Alla fine il successo di Verona vale gara tre che si giocherà sabato prossimo. Nell'anticipo Modena non soffre troppo a Ravenna e centra il passaggio ai quarti dove troverà Civitanova, che in settimana ha esonerato a sorpresa Fefè De Giorgi per affidare la panchina a Gianlorenzo Blengini. Nonostante la buona prova dei romagnoli Modena si dimostra troppo concentrata e con un Petric (15 punti) mvp di giornata chiude i conti in fretta per concentrarsi sulla Champions.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA